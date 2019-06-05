Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

"Зробив вдих - пора одружитися. Олександр Беспалов 15-й день у реанімації. Одинадцять днів був у комі. Куля прошила око і зупинилася біля потиличної кістки. Важка успішна операція. Сьогодні вранці зняли апарат ШВЛ. Дихає. Виконує команди. Ворушить губами. Перше, що йому сказала наречена Аня, - час одружитися. Вона носить їхнього сина 5-й місяць, хоче, щоб назвали Олексієм. Просить нас стати свідками", - написав він.



Фото: Риженко/Facebok

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Риженко зазначив, що завтра просто в реанімації політравми в лікарні ім. Мечникова їх розпишуть.