Аваков не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах уряду після засідання Кабміну

Відповідаючи на запитання журналістів, чи збирається він особисто писати заяву про відставку, міністр сказав: "Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь".

Також Аваков сказав, що не бачить сенсу у відставці глави Національної поліції Сергія Князєва.

"Я не вважаю, що глава Нацполіції Князєв має йти у відставку. Він добре працює, і він робить все, що від нього залежить", - підкреслив глава МВС.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.