Кабмін виділив близько 13,9 млн грн одноразової допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО, які отримали інвалідність

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Членам сім'ї загиблого буде виплачено допомогу у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, хто отримав інвалідність, залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Зокрема, тим, хто отримав I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

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Прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 січня 2019 року встановлено в розмірі 1 921 грн.