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05.06.19 13:50

Кабмін просить Зеленського звільнити кілька очільників ОДА, - Гройсман

Кабінет міністрів сьогодні попросить президента Володимира Зеленського звільнити голів обласних державних адміністрацій.

Кабмін просить Зеленського звільнити кілька очільників ОДА, - Гройсман

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду.

За словами Гройсмана, в областях мають бути управлінці, які нестимуть відповідальність за регіон у межах своїх повноважень.

"Ми сьогодні подаємо на звільнення ряду голів обласних державних адміністрацій. І чекаємо, що спільно Адміністрація Президента з секретаріатом Кабінету міністрів пропрацює механізми добору нових претендентів на посади голів обласних адміністрацій для того, щоб ми спрацювали доволі оперативно. В областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіон", - сказав він.

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