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05.06.19 14:08

Кабмін схвалив звільнення 13 голів ОДА, - Семерак. СПИСОК (оновлено)

Кабінет міністрів України схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій (ОДА).

Кабмін схвалив звільнення 13 голів ОДА, - Семерак. СПИСОК (оновлено)

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак після засідання Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Всього схвалені 13 осіб" - сказав Семерак.

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Згідно з документом, який є в розпорядженні Інтерфакс-Україна, Кабмін схвалив звільнення із займаних посад:

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