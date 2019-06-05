Кабмін схвалив звільнення 13 голів ОДА, - Семерак. СПИСОК (оновлено)

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак після засідання Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Всього схвалені 13 осіб" - сказав Семерак.

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Згідно з документом, який є в розпорядженні Інтерфакс-Україна, Кабмін схвалив звільнення із займаних посад: