Кабмін схвалив звільнення 13 голів ОДА, - Семерак. СПИСОК (оновлено)

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак після засідання Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
"Всього схвалені 13 осіб" - сказав Семерак.
Згідно з документом, який є в розпорядженні Інтерфакс-Україна, Кабмін схвалив звільнення із займаних посад:
- Олександра Савченка (голова Волинської ОДА)
- Олександра Куця (голова Донецької ОДА)
- Геннадія Москаля (голова Закарпатської ОДА)
- Костянтина Бриля (голова Запорізької ОДА)
- Олега Гончарука (голова Івано-Франківської ОДА)
- Олександра Терещука (голова Київської ОДА)
- Сергія Кузьменка (голова Кіровоградської ОДА)
- Олега Синютки (голова Львівської ОДА)
- Олексія Савченка (голова Миколаївської ОДА)
- Миколи Клочка (голова Сумської ОДА)
- Степана Барни (голова Тернопільської ОДА)
- Вадима Лозового (голова Хмельницької ОДА)
- Олександра Мисника (голова Чернігівської ОДА).