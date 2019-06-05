Поліція відкрила провадження через акцію протесту біля відділку в Переяславі-Хмельницькому

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Так, вчора біля Переяслав-Хмельницького відділення поліції відбувся мітинг. На ньому зібралися близько 50 осіб, стверджують в поліції.

"Однак, серед громадян, які прийшли на мирну акцію, були агресивно налаштовані молодики у балаклавах. Вони кидали димові шашки, палили фаєри та розмальовували фарбою асфальтне покриття. У результаті таких хуліганських дій двоє працівників поліції отримали травми нижніх кінцівок", - стверджують у поліції.

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Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Також хуліганськими діями молодиків були завдані збитки місту Переяслав-Хмельницький. Після того, які будуть встановлені сума матеріальних збитків, матеріали кримінального провадження будуть направлені до суду", - повідомили в прес-службі.

Раніше Цензор.НЕТ опублікував відео сутичок біля поліцейського відділку в Переяславі-Хмельницькому. На ньому видно, як силовики відтісняють учасників акції протесту, які намагаються щось написати на стіні поліцейського відділку. Під час зіткнення застосовувався газ. Поліцейських закидали запаленими фаєрами.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.