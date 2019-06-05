Я громадянка України і це моя країна, - Супрун не збирається їхати в разі звільнення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Ми готові представити новому президенту те, що вже зроблено. Готові співпрацювати і з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, якщо наша команда не залишиться. Готові їм передати справи, щоб було розуміння, як проводити зміни в охороні здоров'я далі", - сказала вона.

Водночас Супрун наголосила, що у будь-якому разі залишиться в Україні: "Я громадянка України і я залишаюся в Україні, тому що це моя країна".

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Відповідаючи на запитання, чи погодиться вона бути радником нового міністра, Супрун сказала: "Залежить від того, яким буде бачення нового уряду, нового міністра, якщо буде новий міністр. Я і моя команда готові допомагати, щоб продовжувати те, що зараз почалося".

Вона додала, що готова залишитися на посаді, якщо буде можливість, тому що "для нових людей буде складно зайти посередині таких дуже складних змін".