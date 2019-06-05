Запуск "цифрових" реформ дозволить уряду повністю відмовитися від кредитних програм міжнародних партнерів, - депутат Данченко

Про це розповів голова Комітету парламенту з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко в інтерв'ю "Апострофу".

Нардеп зазначив про слабку ефективність чинного Агентства з питань електронного урядування, на його думку, багато в чому така тенденція пов'язана з відсутністю системності в його діях.

"Агентство з питань електронного урядування говорить про сто запущених сервісів, але їх ніхто "помацати" не може. Тобто це ніби ви картоплю зварили, буряк купити забули, м'ясо хтось вам донесе, але потенційно у вас є борщ, тоді як реально його немає. Так і тут - електронною поштою щось кудись пішло, і сервіс не завершений. І в цьому проблема наших чиновників", - зазначив нардеп.

Так, Олександр Данченко запропонував провести швидку та ефективну реформу з питання легалізації спортивних лотерей у цифровому форматі, яка забезпечить державі відчутний дохід із податкових виплат.

"Величезний потенціал у лотерей. Ці кошти можна використовувати на фінансування спорту, культури. У нас це все в тіні. Центральна система встановлюється чи у Мінфіні, чи у податковій, до якої підключені всі оператори лотерей. Кожна транзакція відбувається в онлайні, миттєво обраховується і до бюджету одразу йде податок. Лотереї дадуть близько 5-6 мільярдів гривень до бюджету. Електронна акцизна марка дає близько 12-13 мільярдів гривень додаткових надходжень на рік. Це те, що зараз в контрафакті", - пояснив він.

Також глава профільного комітету закликав оцифрувати відеофіксацію порушень на дорогах. Крім поліпшення ситуації з безпекою, така реформа дозволить зібрати більше коштів як штрафів з порушників ПДР.

"Надважлива для безпеки наших людей - це система відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Це значно підвищує безпеку дорожнього руху, а також суттєво зменшує смертність і травматизм на дорогах. З іншого боку, це ще ефективний збір штрафів за порушення до держбюджету. Такі надходження можуть становити від 5 до 7 млрд гривень на рік. Ці кошти можна направляти на ремонт та будівництво нових доріг", - пояснив Данченко.

Він закликав законодавчим чином зв'язати державні реєстри між собою з метою підвищення ефективності боротьби з правопорушниками. Нардеп наголосив, що раніше лобісти у Верховній Раді зупинили роботу важливої контролюючої системи.

"У нас близько 370 реєстрів, які щось зберігають, але між собою не взаємодіють. Контроль за контрабандою смартфонів в електронному вигляді працював, його просто відключили і контрабандистське лобі у Верховній Раді заблокувало повернення до цієї системи", - розповів депутат.

На його думку, запуск таких "цифрових" реформ дозволить уряду повністю відмовитися від кредитних програм міжнародних партнерів і збалансувати бюджетні витрати.

"Ми нарахували щонайменше 25 млрд гривень (близько 1 млрд доларів) на рік від п’яти сервісів. І все це можна зробити з нулем інвестицій і залучення наших ІТ-компаній. Мільярд доларів від МВФ ми отримуємо разово і маємо віддавати, а це щорічно економія і інвестиції в економіку. Ось коротко, що таке електронні сервіси, і це менше 1% з того, що потрібно запроваджувати в державі", - пояснив глава комітету ВРУ з інформатизації та зв'язку Олександр Данченко.