Політики не мають перекладати повернення Криму на майбутні покоління, - Сенченко

На думку Сенченка, політики, які готові погодитися на втрату територій, мають піти.

"За минулий тиждень багато хто поставив мені запитання: "Що штовхнуло тебе і "Силу права" самостійно йти на вибори? Непомірні амбіції"? Так, амбіції! Політики без амбіцій – це або "ганчірки", або політичні заробітчани. Моя амбіція – повернути Крим і Донбас! Чим ближче до виборів, тим більш рельєфно проявляється нездатність більшості старих і нових політичних партій та їхніх лідерів дати відповідь на запитання, як відновити повноцінний мир без територіальних і політичних поступок агресору. Практично всі, хто вийшов на цей "політичний ярмарок", "обтікають" тему війни і миру та винаходять відверто брехливі рецепти повернення Донбасу. Проблема окупованого Криму безсоромно перекладається на наступні покоління. А ось мрії про реінкарнацію "РосУкрЕнерго" виходять на перший план. Для політичних "коробейників", які відверто або сором'язливо приторговують країною, є кілька порад. Хто може, але не хоче відстоювати національні інтереси, – краще підіть самі. Хто хоче, але не може, - краще не ганьбіться", - таку гучну заяву Сенченко зробив на власній facebook-сторінці, пише УНН.

Андрій Сенченко - донедавна один з головних соратників Юлії Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Позиціонувався як кандидат на посаду міністра оборони від ВО "Батьківщина", але заявив про вихід з партії. Комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності, у 2014 був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України, вважається організатором водної блокади Криму.

Нещодавно стало відомо, що громадянський рух "Сила права" Андрія Сенченка має наміри об’єднатися на парламентських виборах зі всеукраїнським громадським рухом Олександра Данилюка "Спільна справа". Мета об’єднання - протидія російському реваншу. "Сила права" – з 2014 року працює над міжнародним визнанням РФ як агресора та над відшкодуванням збитків, завданих російською збройною агресією. На сайті руху оприлюднено близько семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації та завданих збитків, а також – вже заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярда доларів. Кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.