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05.06.19 15:38

Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся"

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.

Супрун щодо слів Зеленського про неї: "Йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в.о. голови МОЗ сказала під час брифінгу в Кабміні, коментуючи висловлювання Зеленського про неї в ефірі телеканалу "1+1".

"Я ще не маю висновків, якою є людиною чи президентом Зеленський. Він працює недовго. Ще рано робити висновки. Я сподіваюся, що він також не буде робити висновків, не поговоривши зі мною, не побачивши, якою є наша робота. Та не називатиме мене іменами, які є образливими та непрофесійними", - зазначила Супрун.

Також, на її думку, через те, що Зеленський так пожартував про неї, "йому стало неприємно, і тому він так нервово посміявся".

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