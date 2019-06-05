"Відрізані голови тварин та обстріл машини", - співвласник "7 кілометра" розповів, як Юра Єнакіївський віджимав ринок

Про це він написав у себе на сторінці у фейсбуці, коментуючи новину про закриття справ проти Юрія Іванющенка, йдеться в статті Волошина на Цензор.НЕТ.

Волошин розповів про те, як у 2010 році в нього забирали бізнес, погрожуючи сім'ї. "До вас у 2010 році приходять люди, називаються "смотрящими" від новообраного президента Януковича і переконливо просять подарувати їм вашу компанію. Природно, перша реакція здорової людини: "що за маячня?". Але маячня виявляється реальністю: ви починаєте отримувати посилки з відрізаними головами тварин. Вашу машину обстрілюють на стоянці. Телефонують вашій родині і дуже просять передати вам привіт", - написав Волошин.

Реагуючи на новину про закриття справ проти Іванющенка, він додав, що в такий спосіб прокуратура на чолі з Луценком незаконно відчужене узаконила.

Волошин також написав, що через ситуацію із захопленням його бізнесу йому довелося залишити Україну. "Інші акціонери компанії, з якими вчинили так само, залишилися. Когось купили, когось залякали, комусь пообіцяли залишити на господарстві як менеджера, але не співвласника. Частина з них передали активи компанії, якою володіє син Юрія Іванющенка", - написав підприємець.

Він зазначив, що почав судитися і не програв жодної справи - дійшов до Верховного суду і після Революції Гідності і цей суд виграв. "Але що далі? Змінилося 2 президенти, ще більше генеральних прокурорів. Накопичено понад 100 томів кримінальної справи. Сотні протоколів свідчень свідків, винесення підозр, обшуків, арештів рахунків підозрюваних. Я був упевнений, ось вона - справедливість. Зараз восторжествує. І ось торжество сталося. Вчора не від підлеглих Луценка, а з новин я дізнаюся - всі справи проти Іванющенка закрито. Зібрано в купу і закрито одним махом", - дивується Волошин.

Він переконаний, що для бізнесу та інвесторів це дуже поганий знак. "Подарунок у сотні мільйонів в обмін на життя - ось перспектива бізнесу в Україні. Хотілося б, щоб Володимир Зеленський це теж розумів. У мене залишилося лише одне запитання до нашого спільного Українського Борделю з усіма його луценками, єнакіївськими та іншими: "А можна всіх подивитися? Цих продовжувати точно не будемо", - резюмує Волошин.

Як відомо, рейдерським захопленням одеського ринку "7 км" у 2010 році, коли до складу ТОВ "Промтоварний ринок" зайшли структури донецької мафії, займалися найближчі соратники експрезидента Віктора Януковича - брати Аврамови.