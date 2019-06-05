Воїн 17-ї ОТБр Едуард Лазарев загинув на Донбасі 4 червня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учора, 4 червня, о 17.30 у районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області внаслідок прямого влучання з протитанкового ракетного комплексу у вантажівку ГАЗ-66, яка перевозила продукти харчування на позиції підрозділу, загинув Едуард Дмитрович Лазарев, 1970 року народження, житель міста Броди Львівській області, молодший сержант, водій-електрик мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Про дату і місце похорону буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, що 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення. Пізніше в штабі ОС розповіли, як загинули воїни 17-ї окремої танкової бригади: "Військовослужбовці везли продукти на позиції, у їхній ГАЗ-66 влучили ракетою з ПТРК".