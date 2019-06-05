Хроніка нападів російських військ на фронті за 4 червня - доповідь Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Олександр Мотузяник.

На Луганському напрямку вчора задокументовано п’ять фактів відкриття противником вогню у бік позицій Об’єднаних сил.

Ніч, а також перша половина дня там минули відносно спокійно, але надвечір ворог активізувався.

Так, о десятій ранку в районі н.п. Золоте-4 вів огонь ворожий снайпер. З 18.50 до 19.00 противник зі сторони с. Доломітне обстріляв оборонні укріплення українських військ поблизу Новолуганського, застосувавши автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. У відповідь наші захисники відкрили вогонь з аналогічних засобів.

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О пів на десяту вечора російсько-окупаційні війська відкрили вогонь практично з усього наявного у них піхотного озброєння в бік позицій Об’єднаних сил в районі Кримського. Обстріл противником вівся з напрямку с.Знам’янка, і тривав більше години. Військовослужбовці Збройних Сил України відповіли окупанту вогнем з автоматичних гранатометів та кулеметів, що змусило противника припинити обстріл.

Вже пізно ввечері було зафіксовано ще два короткотривалі провокаційні обстріли із застосування стрілецького озброєння поблизу Станиці Луганської та с. Золоте-.

Противник вів вогонь з напрямку н.п. Миколаївка та Золоте-5 відповідно. В обох випадках наші оборонці зброю у відповідь не застосовували.

Більшість ворожих вогневих провокацій російсько-окупаційні війська здійснили минулої доби на Донецькому напрямку. Там зафіксовано одинадцять прицільних обстрілів з боку противника, три з яких сталися із застосуванням мінометів.

Так, вчора о 05.15 ранку противник з напрямку с. Спартак витратив два десятки мін 120-го калібру в бік позицій український військ поблизу Авдіївки, на що отримав відповідь від наших бійців, які застосували СПГ та стрілецьку зброю.

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О 20.00 вечора противник здійснив повторний обстріл Авдіївки, знову застосувавши міномети 120-калібру. Цього разу противник випустив вже двадцять шість мін, та вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Цей ворожий обстріл наші захисники також не залишили без відповіді.

Окрім мінометів російсько-окупаційні війська активно застосовували протитанкові ракетні комплекси. Так вчора, о 17.40 в районі населеного пункту Новоселівка Друга збройні формування Російської Федерації підступно обстріляли автомобіль Збройних Сил України, який доставляв продукти харчування на позиції підрозділу Об’єднаних сил. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети, на превеликий жаль двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення несумісні з життям. Також зазнав поранення один український захисник, якого було евакуйовано до військового мобільного госпіталю та надано допомогу.

Упродовж доби противник обстріляв ще низку оборонних позицій українських військ, зокрема поблизу н.п. Опитне, Піски, Чермалик, Павлопіль, Талаківка та Водяне. Там окупанти застосовували переважно піхотне озброєння, включно з гранатометами різних типів та озброєнням бойових машин піхоти.

Загалом минулої доби на лінії зіткнення противник відкривав вогонь шістнадцять разів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активні оборонні дії, та застосовували у відповідь чергові вогневі засоби.

За повідомленням штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу, точним вогнем на ворожі обстріли, один окупант зі складу російсько-окупаційних військ був ліквідований і один поранений.