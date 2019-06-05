Україна екстрадувала до Туреччини учасника "Аль-Каїди", - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Прокуратура Києва за дорученням Міністерства юстиції України провела екстрадиційну перевірку щодо громадянина Турецької Республіки, який перебував у міжнародному розшуку і був засуджений за участь у збройній терористичній організації "Аль-Каїда".
Під час екстрадиційної перевірки іноземець намагався отримати статус біженця в Україні, в наданні якого йому було відмовлено. Також захист зловмисника намагався оскаржувати рішення Міністерства юстиції України про видачу.
Постанова слідчого судді задовольнила клопотання прокуратури міста Києва про обрання стосовно громадянина Турецької Республіки екстрадиційного арешту для фактичної передачі в Турецьку Республіку.
За погодженням із компетентними органами Туреччини 3 червня відбулася фактична передача зловмисника.