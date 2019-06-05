Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.06.19 16:26

Україна екстрадувала до Туреччини учасника "Аль-Каїди", - прокуратура

Учасника "Аль-Каїди" екстрадовано з України до Турецької Республіки, де він відбуватиме покарання

Україна екстрадувала до Туреччини учасника "Аль-Каїди", - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Прокуратура Києва за дорученням Міністерства юстиції України провела екстрадиційну перевірку щодо громадянина Турецької Республіки, який перебував у міжнародному розшуку і був засуджений за участь у збройній терористичній організації "Аль-Каїда".

Під час екстрадиційної перевірки іноземець намагався отримати статус біженця в Україні, в наданні якого йому було відмовлено. Також захист зловмисника намагався оскаржувати рішення Міністерства юстиції України про видачу.

Читайте також: Україна екстрадувала до Польщі громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві, - Аброськін. ФОТО

Постанова слідчого судді задовольнила клопотання прокуратури міста Києва про обрання стосовно громадянина Турецької Республіки екстрадиційного арешту для фактичної передачі в Турецьку Республіку.

За погодженням із компетентними органами Туреччини 3 червня відбулася фактична передача зловмисника.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100