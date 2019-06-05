Проведено 3 слідчі експерименти, допитано свідків, призначено експертизи. Сподіваюся, справа піде в суд через 6 місяців, - Труба про розслідування вбивства Кирила Тлявова

Про це на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який присвячений ситуації з убивством Кирила Тлявова, сказав глава ДБР Роман Труба, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Труба підтвердив те, що перші повідомлення в ЗМІ стосувалися того, що дитина нібито само впала. З цього приводу в реєстр внесено відомості про провадження, яке має на меті перевірити, чи не була ця версія спробою приховати провину поліцейських.

Також Труба пояснив відкриття провадження у ст. 115 (Умисне вбивство): "Поліцейські знали, як поводитися зі зброєю і були обізнані, до чого може привести необережне поводження з ним".

З приводу кваліфікації злочину Труба заявив, що невідомо чи залишаться поточні статті в кваліфікації і в подальшому.

За його даними, в справі вже проведено 3 слідчі експерименти, два додаткові огляди місця події, допитано свідків. Також призначено кілька судових експертиз.

Він також повідомив, що встановлено, з якої зброї стріляли, проте саме знаряддя злочину поки знайти не вдалося.

Труба запевнив, що ДБР якісно проведе розслідування, щоб винуватці понесли покарання.

"Мета ДБР - якомога швидше провести розслідування і передати справу до суду. Затримка може бути пов'язана з проведенням експертиз. Я сподіваюся, що справа піде в суд через 6 місяців", - заявив Труба.

Відповідаючи на запитання Мустафи Найєма, яким чином був встановлений факт алкогольного сп'яніння, якщо затримані відмовилися від проведення експертизи, Труба повідомив, що це встановлено під час допитів, а також під час розслідування поліції.

Нардеп Сотник поставила запитання з приводу відсутності експертизи, яка підтверджує алкогольне сп'яніння тих, хто стріляв. За її словами, це може призвести до того, що в суді цю обтяжливу обставину не буде підтверджено. Труба запевнив, що у слідства є достатньо свідчень, що підтверджують це.

Заступник генпрокурора Анжела Стрижевська зазначила, що всі процесуальні дії поліції і ДБР перебувають під контролем ГПУ.

Вона повідомила, що встановлюється можливість причетності до злочину інших осіб.

Первинну кваліфікацію - заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Стрижевська назвала нікчемною.

"Версія "умисне вбивство" перевіряється", - додала вона.

У свою чергу, глава Нацполіції Князєв заявив, що він не бачить фактів того, що місцева поліція намагалася приховати провину своїх колег, кваліфікувавши подію за відносно легкою статтею. Зараз триває службове розслідування. А відповідаючи на запитання чи не свідчить початкова заява батьків про те, що дитина впала, про тиск на них, Князєв сказав, що дитина впала на очах інших людей.

"Подальші деталі уточнить слідство", - запевнив глава Нацполіції.

Заступник глави МВС Вадим Троян, зі свого боку, повідомив, що це розслідування перебуває на особистому контролі міністра Арсена Авакова.

Він підтвердив, що один із обвинувачених був звільнений із Нацполіції, проте був відновлений на посаді судом.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.