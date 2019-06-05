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05.06.19 16:41

"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", - Зеленський на зустрічі з Туском

Глава Української держави Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що членство України в Європейському Союзі не тільки поховає імперські амбіції Росії, але і значно посприяє демократичним перетворенням як у самій РФ, так і на всьому пострадянському просторі.

"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", - Зеленський на зустрічі з Туском

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Адміністрації Президента.

"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії та на всьому пострадянському просторі", – наводить слова Зеленського на зустрічі з Туском прес-служба адміністрації українського президента в середу вдень.

"Європейська інтеграція – це забезпечення системних внутрішніх змін у державі, імплементація реформ і зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. Це гарантія незалежності України, добробуту українців, прискореного економічного зростання", - наголосив Зеленський.

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Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту, - Зеленський на зустрічі з Туском 01

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