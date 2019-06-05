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05.06.19 16:56

Комітет із нацбезпеки підтримає звільнення Полторака тоді, коли Зеленський представить своїх кандидатів на міністра оборони

У комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони вирішили не підтримувати звільнення Степана Полторака до оголошення президентом Володимиром Зеленським пропозиції щодо наступного міністра.

Комітет із нацбезпеки підтримає звільнення Полторака тоді, коли Зеленський представить своїх кандидатів на міністра оборони

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, на якому був присутній і сам Полторак.

Комітет не підтримав поданий президентом проект постанови про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України (№10344).

Під час обговорення питання депутати заявляли про те, що після звільнення Полторака міністерство "обезголовлюється", при цьому хто прийде на посаду міністра оборони у воюючій країні - поки точно не відомо.

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"Торік ми розслідували на комітеті закупівлю дизпального в армії. Ми встановили, що ціна була завищена на 30%, ми встановили, що хотіли вкрасти 180 мільйонів гривень - про це є довідка казначейства. Ми встановили всі обставини і дали всі рекомендації, щоб більше таке не повторилося. Зараз чоловік, який хотів вкрасти 180 млн гривень, ходить по Києву і розповідає всім, що вже має домовленості з президентом Зеленським і буде наступним міністром оборони України. Прізвище цієї людини пан Гусєв", - сказав Пашинський.

"Ми не дозволимо казнокрадам і злодіям розкрадати міністерство оборони, як вони це вже робили. Подобається це комусь чи ні, є таке право у президента чи ні. Поява такого персонажа, як цей - це вже нікуди не годиться", - заявив голова комітету з нацбезпеки Сергій Пашинський.

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