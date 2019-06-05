Комітет із нацбезпеки підтримає звільнення Полторака тоді, коли Зеленський представить своїх кандидатів на міністра оборони

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, на якому був присутній і сам Полторак.

Комітет не підтримав поданий президентом проект постанови про звільнення Степана Полторака з посади міністра оборони України (№10344).

Під час обговорення питання депутати заявляли про те, що після звільнення Полторака міністерство "обезголовлюється", при цьому хто прийде на посаду міністра оборони у воюючій країні - поки точно не відомо.

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"Торік ми розслідували на комітеті закупівлю дизпального в армії. Ми встановили, що ціна була завищена на 30%, ми встановили, що хотіли вкрасти 180 мільйонів гривень - про це є довідка казначейства. Ми встановили всі обставини і дали всі рекомендації, щоб більше таке не повторилося. Зараз чоловік, який хотів вкрасти 180 млн гривень, ходить по Києву і розповідає всім, що вже має домовленості з президентом Зеленським і буде наступним міністром оборони України. Прізвище цієї людини пан Гусєв", - сказав Пашинський.

"Ми не дозволимо казнокрадам і злодіям розкрадати міністерство оборони, як вони це вже робили. Подобається це комусь чи ні, є таке право у президента чи ні. Поява такого персонажа, як цей - це вже нікуди не годиться", - заявив голова комітету з нацбезпеки Сергій Пашинський.