Переносити запуск нового енергоринку немає сенсу, - Кубів

За його словами, переносити на 3 місяці запуск немає сенсу, адже був багаторічний період підготовки і додаткові місяці істотно не вплинуть на ситуацію. При цьому жоден орган або держкомпанія не подавали офіційних позицій про неготовність до своєчасного запуску, пишуть Українські новини.

"Ця історія не є навіть з 2017 року, про яку ми сьогодні говорили. Хочу нагадати всім вдруге, що Україна взяла на себе зобов’язання щодо лібералізації ринку Другого енергетичного пакету 15 грудня 2010 року. Міжнародна угода про приєднання України до договору про заснування енергетичного співтовариства. А ринок лібералізації мав запрацювати з 1 січня 2012 року. Маємо сьогодні 2019 рік. 2012 і 2019, пройшло 7 років. І хочемо сказати, що 7 років мало, 2 роки мало, а 3 місяці достатньо? Поставлено було чітко питання: шановні учасники, відповідальні за впровадження, ви повинні дати сигнал про готовність. Ніхто не дав заперечень. Ні письмово, ні усно, ні відповідно ці наради, які проводилися".

Кубів заявив, що ключовим невирішеним питанням були тарифи для споживачів. Сьогодні це питання вирішено прийняттям відповідної постанови про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Він також нагадав, що з 1 січня 2019 року вже запущено роздрібний ринок електроенергії. Попри побоювання, що лунали напередодні запуску, ринок успішно працює.

"З 1 січня 2019 року впроваджено роздрібний ринок електричної енергії. Оператори системи передачі та оператори системи розподілу виконали вимоги щодо відокремлення видів діяльності. Створено 25 постачальників універсальних послуг, 33 оператори системи розподілу, 1 постачальник останньої надії і оператори ринку та гарантований покупець. Кількість постачальників електричної енергії зросла з 179 у 2018 році до 444 у 2019 році. Закуплені необхідні програмні комплекси для забезпечення функціонування оператора ринку, оператора системи передач та основні виробники, що забезпечують більш як 90% обсягу ринку електроенергії", - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня Секретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з запуском нового ринку електроенергії, що відбулася 31 травня. "Прем'єр-міністр України запевнив, що в уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію - незалежно від дати введення. Вважаю, що ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних від державних органів і структур", - написав він.

Як повідомлялось, Закон України "Про ринок електроенергії" передбачає запуск з 1 липня нового ринку електроенергії, який функціонуватиме відповідно до стандартів ЄС. Лібералізація ринку електроенергії є зобов’язанням України перед Європейським Енергоспівтовариством щодо імплементації положень Третього енергопакету ЄС.