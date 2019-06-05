"Казковий злодій і брехун": у Воронежі встановили надгробок Путіну

Фото "надгробку" опубліковано в твіттері "Агит Россия", інформує Цензор.НЕТ.

На епітафії написано: "Путін В.В. казковий злодій і брехун, політичний труп. 1952-2019". Хто поставив "пам'ятник", невідомо.

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Раніше "надгробки Путіна" з'являлися в Єкатеринбурзі і Петербурзі. Активістів, що їх встановлювали, штрафували (за участь у неузгодженому груповому пікеті) і відправляли під арешт (за організацію заходу без подачі повідомлення).

Епітет "казковий" стосовно до Путіна став популярним після того, як росіянина оштрафували за напис "Путін - казковий довбо#об" в інтернеті. Тепер слово "казковий" замінює критикам російського президента нецензурну лексику на його адресу.

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