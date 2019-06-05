Україна посіла останнє місце в рейтингу фінансової грамотності громадян 35 країн

Про це йдеться в дослідженні Індексу фінансової грамотності ОЕСР, проведеному Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) спільно з Національним банком України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо результатів України у мене є дві новини - хороша і погана. Почнемо з поганої: Україна, на жаль, за індексом фінансової грамотності, розрахованому в результаті опитування, посіла останнє місце серед країн ОЕСР з балом 11,6. Позитив у тому, що це місце ми розділили з нашим сусідом Польщею, що вселяє трохи оптимізму", - сказала заступник керівника проекту USAID "Трансформація фінансового сектора" Юлія Вітка під час презентації результатів дослідження.

За її словами, опитування проводилося у всіх областях України серед громадян різного рівня добробуту віком від 18 до 79 років, і похибка становить плюс/мінус 2%.

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Згідно з представленою інфографікою, країни-лідери за рівнем фінансової грамотності - це Франція, Норвегія і Канада з показниками індексу 14,9, 14,6 і 14,6, відповідно.

За результатами дослідження, найнижчий бал фінансової грамотності у громадян нашої країни у віковій групі від 18 до 24 років, найвищий - в групі від 25 до 34 років.

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Також результати опитування свідчать, що близько половини українців не заперечують проти ухилення від сплати податків, але при цьому переважна більшість громадян хочуть бачити, як витрачаються їхні податки.

При цьому 50% опитаних визнали, що не завжди оплачують свої рахунки вчасно. Найчастіше це стосується оплати оренди, газу та електроенергії.

Зазначається, що рівень довіри до банків залишається низьким, і тільки 12% громадян зберігають заощадження на депозитних рахунках.