Ці питання почнуть вирішуватися, - Кучма про обмін полоненими

"Що стосується обміну військовополоненими або незаконно утримуваними - я не можу сказати, що завтра буде принципове рішення, але я чітко знаю, що ці питання почнуть вирішуватися: скільки на скільки і так далі", - сказав він у середу в Мінську журналістам після засідання ТКГ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кучми, на засіданні ТКГ також піднімалося питання про українських моряків, які перебувають під арештом у РФ. "Я також впевнений, що зрушення обов'язково будуть", - підкреслив він.

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