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05.06.19 19:31

Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність, - Цеголко

На зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський використав фразу з виступу Петра Порошенка.

"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність. Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але крім коректора варто найняти і спічрайтера", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

До повідомлення додано скріншот твіту на сторінці Адміністрації президента за 5 червня 2019 року і відео виступу Петра Порошенка.


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"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії і на всьому пострадянському просторі", - сказав Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Нагадаємо, на з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність". Партію очолив Петро Порошенко.

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