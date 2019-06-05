Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.06.19 19:57

Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі. ФОТО

Делегація Латвійської Республіки на чолі з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом передала понад 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі 01

Під час заходу командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський подякував народу Латвії за постійну допомогу цивільному населенню в районі проведення операції та наголосив на провідній ролі прибалтійської країни в навчанні підрозділів Збройних Сил України за стандартами НАТО.

Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі 02

На завершення зустрічі посол Латвії в Україні зазначив, що в 2019 році будуть продовжені міжнародні проекти з оздоровлення дітей, що проживають поблизу лінії розмежування і інші гуманітарні заходи.

Латвія передала 20 тонн гуманітарного вантажу для цивільного населення, яке проживає в районі лінії розмежування на Донбасі 03

Читайте також: Сподіваюся, що Латвія і надалі буде адвокатом України в ЄС і НАТО, - Зеленський провів зустріч із латвійським колегою Вейонісом. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100