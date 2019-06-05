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05.06.19 20:09

Для подальшого лікування до Львова з Харкова і Дніпра авіацією доставлено 27 поранених військовослужбовців

До Львова прибув другий за останні два дні військовий літак із бійцями, які дістали поранення і травми в зоні ООС.

Для подальшого лікування до Львова з Харкова і Дніпра авіацією доставлено 27 поранених військовослужбовців

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два дні до Львова прибули два військові літаки, що доставили поранених, травмованих і хворих бійців, які проходили лікування в госпіталях Харкова і Дніпра", - повідомив керівник Західного регіонального медіа-центру Міноборони України Олександр Поронюк.

За його словами, всього прибуло 27 бійців - 11 з Дніпра і 16 з Харкова. Більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості, двох одразу доправили до реанімації для стабілізації стану.

Лікування та реабілітацію бійці проходитимуть у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

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