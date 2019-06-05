Кучма запропонував зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу, - Сайдік

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

"Пропозицію (про зняття економічної блокади) було зроблено від пана Кучми (представника України в ТКГ Леоніда Кучми), і це було підтримано учасниками з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", - сказав Сайдік журналістам у середу в Мінську.

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За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом".

При цьому Сайдік зауважив, що введення проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

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