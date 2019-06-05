Директор компанії "Женева" Андрій Супрун: Тетяна Попова намагається виставити виконання законних вимог кредитора як рейдерську атаку

У відповідь на новину від 4.06.19 "Суд відмовив в арешті частки статутного капіталу холдингу Попової Mex Advertising. Екс-заступник міністра заявляє про "рейдерство і шантаж" з боку фінансової компанії "Женева", фінансова компанія опублікувала свою позицію з цього питання.

У заяві, отриманій від директора фінансової компанії "Женева" Андрія Супруна йдеться: "В даний момент фінансова компанія "Женева" є законним правонаступником права вимоги по боргах на 6,2 млн доларів перед первинним кредитором в особі "Райффайзен Банк Аваль", а також за особистим дорученням пані Попової (воно відображено в переліку її зобов'язань у відкритому реєстрі громадських діячів України), і за укладеним між нею і її структурами договором іпотеки бізнес-центру Інкрістар.

У грудні 2018 року "Райффайзен Банк Аваль", вичерпавши всі можливі методи у спробах стягнення боргу з пані Попової і підконтрольних їй і членам її сім'ї компаній, поступився на підставі відповідного договору ФК "Женева" правом вимоги за кредитами, іпотекою і особистим дорученням Тетяни Попової за кредити, видані підконтрольними їй і членам її сім'ї компаніями.

Вся історія відносин пані Попової і підконтрольних їй підприємств із первинним кредитором в особі австрійського "Райффайзен Банк Аваль" - це затяжна юридична війна боржника проти однієї з найбільших на українському ринку банківських установ із західним капіталом.

Пані Попова стверджує, що нібито вела переговори з "Райффайзен Банк Аваль" щодо врегулювання даної проблемної заборгованості. Але незаперечні факти, задокументовані в численних рішеннях судів, зокрема в рішенні Верховного суду України, а також в ініційованій первинним кредитором кримінальній справі, з усією очевидністю і красномовністю свідчать про протилежне.

Багато років компанії, підконтрольні пані Поповій і членам її сім'ї не просто ухилялися від виконання зобов'язань перед кредитором в особі українського "Райффайзен Банк Аваль", що представляє в Україні європейську фінансово-банківську групу Reiffeisen, а й затіяли реалізацію незаконної складної схеми, яка мала на меті банальну крадіжку застави у первинного кредитора в особі "Райффайзен Банку Аваль" - ця схема детально описана в рішенні суду, яке вже стало надбанням громадськості. Таким чином, хочемо підкреслити, що пані Попова у своїх виступах у ЗМІ досить незграбно намагається спростовувати цілком очевидні факти.

Крім того, цілком очевидно, що "Райффайзен банк Аваль" в особі його голови правління Володимира Лавренчука навряд чи звертався б до органів Національної поліції ще у 2016 році з проханням захистити законні права австрійського банку в Україні, які були порушені внаслідок реалізації схем, що мали на меті банальну крадіжку заставних активів у вигляді столичного бізнес-центру Інкрістар в австрійського банку в Україні. Ця схема, організована структурами сім'ї Попових досить детально описана в рішенні суду, яке також стало надбанням громадськості і ЗМІ. Таким чином, ми знову викриваємо пані Попову в публічній брехні.

Ще раз хочемо підкреслити: український підрозділ австрійської фінансової групи Reiffeisen у рамках чинного українського законодавства продало права вимоги по боргу, іпотеці й особистим дорученням пані Попової, а також підконтрольних їй підприємств фінансовій компанії "Женева" внаслідок неможливості знаходження компромісу з боржником, який багато років уникав переговорів про погашення або реструктуризацію боргу, але замість цього витратив багато років на створення витончених незаконних схем з метою ухилення від виконання договірних зобов'язань перед кредитором.

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Цілком очевидно, що первинний кредитор в особі "Райффайзен Банк Аваль" навряд чи продавав би право вимоги щодо боргу, який має перспективу врегулювання або погашення.

Така поведінка боржника цілком може бути кваліфікована як фінансове шахрайство, що абсолютно несумісне з публічною діяльністю колишнього заступника міністра Мінінформу і радника міністра оборони, а також зі статусом чинного глави комітету Американської торгової палати в Україні.

В рамках кримінального розслідування №12016100000000554 від 15.04.2016 року, порушеної за ст. 388, ч. 1 Кримінального Кодексу за ініціативою голови правління "Райффайзен Банк Аваль" Володимира Лавренчука в 2016 році, фінансова компанія "Женева" отримала майно у вигляді столичного бізнес-центру Інкрістар на відповідальне зберігання. Цей факт також з усією очевидністю спростовує спроби пані Попової видавати ситуацію за "рейдерську атаку" - це звичайна передбачена законом процедура забезпечення стягнення проблемних боргів.

Тому спроби пані Попової публічно представити ситуацію із законного стягнення боргів як спробу рейдерської атаки з боку фінансової компанії "Женева" абсолютно безпідставні, і можуть спричинити для пані Попової абсолютно реальні наслідки у вигляді позову за наклеп у рамках законного захисту своєї ділової репутації фінансовою компанією "Женева", що входить у міжнародну інвестиційну групу із західним капіталом", - заявив директор фінансової компанії "Женева" Андрій Супрун.