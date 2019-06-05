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05.06.19 20:43

КС визнав неконституційною норму про мінімальний вік виходу на пенсію за вислугу років

Конституційний суд України визнав неконституційною норму в законі "Про пенсійне забезпечення" щодо встановлення мінімально необхідного віку для нарахування пенсії за вислугу років.

КС визнав неконституційною норму про мінімальний вік виходу на пенсію за вислугу років

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Встановлення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 50 років для працівників, зазначених у пункті А статті 54 Закону № 1788, та 55 років для осіб, зазначених у пунктах Е, Ж статті 55 Закону № 1788, нівелюють сутність права на соціальний захист, не відповідають конституційним принципам соціальної держави", – йдеться в повідомленні на сайті суду.

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Крім того, у рішенні йдеться, що положення закону щодо підвищення на п’ять років віку виходу на пенсію для жінок, а також збільшення на п’ять років загального та спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників, є такими, що позбавляють вказаних осіб права на соціальний захист і не відповідають конституційним принципам прав і свобод людини, соціальної держави.

Рішення КСУ виніс за поданням 45 народних депутатів. Воно є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржене.

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