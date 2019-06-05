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05.06.19 21:56

Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

При складанні угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші, треба внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь. Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма в Мінську 5 червня.

Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стала вказівка не тільки часу початку "режиму тиші", але і механізму його впровадження.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введено заборону на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми 19 числа їх повинні затвердити", - підкреслив Кучма.

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