Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Кучма повідомив, що ТКГ обговорювала проблеми безпеки. Однією з домовленостей стала вказівка не тільки часу початку "режиму тиші", але і механізму його впровадження.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також введено заборону на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми 19 числа їх повинні затвердити", - підкреслив Кучма.

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