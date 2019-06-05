"Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - Порошенко про зняття економічної блокади з ОРДЛО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.

"Нагадаю, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв'язки з окупованими територіями як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи. Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?", - написав Порошенко.

Він нагадав, що відновлення економічних зв'язків можливе лише за умови встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їхнім українським власникам.

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"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України. Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам`яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України!" - підкреслив Порошенко.

Нагадуємо 5 червня стало відомо, що українська делегація на засіданні ТКГ в Мінську запропонувала обговорити зняття економічної блокади з ОРДЛО.

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