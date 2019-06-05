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05.06.19 22:31

На зміни в сфері екстреної медицини в 2019 році заклали 1 млрд грн, - Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що на реформування системи екстреної медицини в бюджеті на 2019 рік закладено 1 млрд грн.

На зміни в сфері екстреної медицини в 2019 році заклали 1 млрд грн, - Супрун

Вона розповіла про це в інтерв'ю "ВВС Україна", опублікованому 5 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Вже є стратегія змін, які будуть відбуватися в екстренці. Пілотний проект працюватиме у п'яти областях України (Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській) та в Києві. Перший етап - це навчання. Співробітники проходитимуть підвищення кваліфікації, буде нова професія - парамедики, й буде підвищення зарплати. На ці зміни на 2019 рік було закладено 1 млрд грн", - повідомила Супрун.

Вона зазначила, що ці кошти розподіляють між п'ятьма регіонами і Києвом, щоб там почали проводити тендери і закуповувати автомобілі швидкої допомоги.

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Гроші у них є. Далі питання за місцевими радами - оголосити тендер, купити машини. Області з пілотного проекту мають до кінця року закупити машини і навчити людей. Ті ж області, які досі не мали диспетчерської системи, яка є системою GPS, отримали гроші. Вони мають закупити ці системи і впроваджувати їх у себе. Долучитися до Державної програми Централь 103, яка збирає всі виклики швидкої", – додала в.о. міністра.

За її словами, вся система має повністю оновитися впродовж найближчих трьох років.

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