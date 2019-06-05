Через суперечності між трудовим законодавством і нормами атестації поліції суди поновлюють на роботі колишніх міліціонерів, - Шевченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського заявив глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

За його словами, близько 800 поліцейських поновилися на посаді після того як не пройшли переатестацію. А в цілому після атестації звільнили понад 3 тисячі правоохоронців.

"Це наслідок того, що суди приймають такі рішення, і, напевно, наслідок того, що існує певне протиріччя між трудовим законодавством, що не дозволяє швидко і легко звільняти людей, і тими нормами, які регламентували атестацію в лавах Нацполіції", - сказав Шевченко.

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Він також розповів, що рішення суду про поновлення на посаді поліцейських переважно повинні виконуватися негайно.

"Суд зобов'язує керівний поліцейський орган виконати рішення, а потім, якщо хочете - заперечуйте", - пояснив представник МВС.

Шевченко додав, що Нацполіція оскаржує такі рішення, однак конкретної кількості поданих апеляцій не назвав.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.