Понад 65 тис. абітурієнтів зареєструвалися на "ЗНО в магістратуру"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, 65 414 вступників цього року складатимуть "ЗНО в магістратуру" – ЄВІ з іноземної мови. З них 16 277 осіб також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та правничих компетентностей.

Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис., далі – французька (403) та іспанська (84).

Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування в Києві – майже 17,5 тис. осіб. Далі серед найбільш масових ідуть Харків – майже 7,5 тис., Львів – понад 5,5 тис., Одеса та Дніпро – по 4,5 тис. осіб.

Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.

Найчастіше вступники обирали для реєстрації:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2 317 заяв)

Національний університет "Львівська політехніка" (2 051 заява)

Київський національний торговельно-економічний університет (1 873 заяви)

Львівський національний університет імені Івана Франка (1 626 заяв)

Національний університет "Одеська юридична академія" (1 591 заява)

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1 502 заяви).

Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ – 4 липня.