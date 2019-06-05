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05.06.19 23:59

Понад 65 тис. абітурієнтів зареєструвалися на "ЗНО в магістратуру"

Завершилася реєстрація на єдиний вступний іспит (ЕВЕ) з іноземної мови і єдине фахове вступне випробування (ЕПВІ).

Понад 65 тис. абітурієнтів зареєструвалися на "ЗНО в магістратуру"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, 65 414 вступників цього року складатимуть "ЗНО в магістратуру" – ЄВІ з іноземної мови. З них 16 277 осіб також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та правничих компетентностей.

Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис., далі – французька (403) та іспанська (84).

Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування в Києві – майже 17,5 тис. осіб. Далі серед найбільш масових ідуть Харків – майже 7,5 тис., Львів – понад 5,5 тис., Одеса та Дніпро – по 4,5 тис. осіб.

Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.

Найчастіше вступники обирали для реєстрації:

Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ – 4 липня.

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