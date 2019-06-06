Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.06.19 00:07

Собор, на якому було підписано рішення про саморозпуск нашої церкви, не має юридичної сили, - прес-служба УПЦ КП

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) стверджує, що проведений у грудні 2018 собор, на якому патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет підтримав рішення священнослужителів про ліквідацію УПЦ КП, не має юридичної сили.

Собор, на якому було підписано рішення про саморозпуск нашої церкви, не має юридичної сили, - прес-служба УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УПЦ КП, опублікованій 5 червня.

"Збори, які були 15 грудня 2018 року в храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативним зборами делегатів УПЦ КП перед об'єднавчим собором, які на вимогу для участі в об'єднавчому соборі з боку представників Вселенського патріархату ухвалили формальний, ситуативний документ, що не має юридичної сили", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі УПЦ КП зазначили, що проведення собору не планувалося, а питання про ліквідацію церкви нібито підняли вранці 15 грудня - на вимогу представників Вселенського патріархату як умову для проведення об'єднавчого собору.

Крім того, під час Священного синоду УПЦ КП не були сформовані робочі органи собору і не були делеговані кандидати для участі в соборі, стверджує церква.

Опубліковане напередодні відео "чітко і зрозуміло показує квапливість, поспіх, відсутність будь-яких робочих органів зборів та підтверджує факт формального ухвалення рішення про ліквідацію УПЦ КП", підкреслила прес-служба церкви.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100