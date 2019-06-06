Збірна України на "Іграх нескорених" у 2020 році збільшиться до 20 осіб, - заступник міністра у справах ветеранів Гаврилюк

Про це на прес-конференції сказала заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Кількість учасників української збірної збільшено на 5 осіб. Тобто минулого і позаминулого року це було 15 учасників, цього року буде 20", - сказала вона.

За її словами, Україна буде представлена в таких видах, як пауерліфтинг, легка атлетика, стрільба з лука, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах.

За словами керівника міжнародного благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги, цього року оновлено критерії до кандидатів у члени збірної.

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Так, буде враховуватися критерій "реабілітація" - як участь в іграх може допомогти бійцеві реабілітації, "ставлення" - наскільки людина хоче брати участь у змаганнях, "спортивна етика" - взаємодопомога між членами команди.

Охочі мають підготувати пакет документів: паспорт, фотографія, медична довідка, посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, для добровольців - рекомендаційний лист керівника об'єднання.

Очікується, що відбір завершиться наприкінці жовтня, після чого члени збірної розпочнуть тренування.

Змагання відбудуться в середині травня 2020 року.

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Нагадаємо, "Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні змагання, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Змагання були засновані британським принцом Гаррі і вперше відбулися в 2014 році в Лондоні.

У 2018 році у змаганнях в Австралії брали участь команди 18 країн: Австралії, Афганістану, Великої Британії, Грузії, Данії, Естонії, Іраку, Італії, Йорданії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, України, Франції. Протягом 20-27 жовтня українські спортсмени змагалися в шести видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе. Українці завоювали 20 медалей.