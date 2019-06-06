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06.06.19 07:50

Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів

Петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщена на сайті президента, набрала понад 25 тисяч голосів.

Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів

Петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" була зареєстрована на сайті президента 26 травня, передає Цензор.НЕТ. Підтримати її можна було з 2 червня.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Того ж дня у великих містах України люди вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова через загибель хлопчика. Аваков заявив, що не напише заяву про відставку і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.

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