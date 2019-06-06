Петиція за відставку Авакова набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів

Петиція "Про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Авакова" була зареєстрована на сайті президента 26 травня, передає Цензор.НЕТ. Підтримати її можна було з 2 червня.

Відправити міністра внутрішніх справ у відставку може Верховна Рада України. Для цього необхідна проста більшість, 226 народних депутатів.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Того ж дня у великих містах України люди вийшли на акції протесту з вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова через загибель хлопчика. Аваков заявив, що не напише заяву про відставку і не бачить сенсу у відставці голови Нацполіції України Сергія Князєва.