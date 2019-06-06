"Північний потік-2" суперечить інтересам Центрально-Східної Європи, - глава Сенату Польщі Карчевський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, в польському Сенаті триває Четвертий саміт глав парламентів країн Центрально-Східної Європи. У Варшаву приїхали представники понад двадцяти країн. Політики говорили про "Падіння комунізму в Центральній і Східній Європі". Дата проведення саміту збігається з тридцятою річницею проведення в Польщі частково вільних виборів.

У своїй промові маршал польського Сенату Станіслав Карчевський наголосив, що список викликів, перед якими стоять країни Центрально-Східної Європи, з кожним роком "тривожно подовжується". Необхідно вчасно побачити виклики і на них реагувати, - сказав Карчевський, - оскільки "якщо їх вчасно не помітити - виклики можуть стати смертельними загрозами":

"Через російську загрозу державам східного флангу НАТО багато залежить від трансатлантичної єдності. Поділ між ядром Європейського Союзу та США, який поглиблюється, взаємовідносини між Вашингтоном і Анкарою, брекзит – це, без сумніву, виклики, з якими ми маємо впоратися. В нашому інтересі – послаблювати усі можливі напруження, які з’являються на цих лініях".

В оцінці Станіслава Карчевського, енергетичне порозуміння між Росією та Німеччиною, яке символізує інвестиція "Nord Stream2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

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Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже чинним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід має почати поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.

У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту – зокрема, Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. В результаті чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".

"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.