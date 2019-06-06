"Території, поки що контрольовані Україною": суддя Фастовець знущається з офіційної позиції України стосовно Донбасу, - адвокат Маселко

Про це пише адвокат Роман Маселко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ця особа, яка давала присягу судді, систематично (більш ніж у 32 своїх рішеннях) стібеться з офіційної позиції України щодо дій російських військових та сепаратистів у зоні ООС. Він називає ці території не інакше як "ПОКИ ЩО контрольовані Україною". А самі дії сєпарів та росіян навмисно описує саркастично, використовуючи фейки (про обстріл атомними боєголовками), щоб було зрозуміло, що він просто висміює і знущається з офіційної позиції України. І все це в офіційних судових рішеннях", - дивується адвокат.

Також читайте: "Суддя Майдану" Мельничук після переатестації повернув на посади 13 люстрованих правоохоронців

Він наводить кілька цитат з рішення судді: "Вирішуючи питання про наявність в діях відповідача ухилення від нотаріального посвідчення договору, суд виходить з того, що для будь-якої особи, яка не бажає бути звинуваченою у роботі на ФСБ, є загальновідомими і відповідно до ст.61 ч.2 ЦПК України не потребують доказування у судах України цілодобові провокації бандитсько-терористично-сепаратистських угруповань російсько-терористичних бандитів-найманців на межі контрольованих і неконтрольованих Україною територій, стрільба вказаних осіб з ПЗРК по працюючих кондиціонерах, з РСЗВ БМ-21 "Град" та ствольних артилерійських систем по населених пунктах по всій площі дальності вогню, у т.ч. і на контрольованій ними території, застосуванням боєприпасів з ядерним зарядом на території Луганського аеропорту і важких вогнеметних систем "Чебурашка" на території Донецького аеропорту, одночасне вживання вищеназваними членами вищеназваних угруповань як алкогольних напоїв, так і наркотичних речовин, відсутність дисципліни, насильство, захоплення чужого майна тощо. За таких обставин будь-яка особа під час перетинання межі між ПОКИ ЩО контрольованими та неконтрольованими Україною територіями наражається на реальну небезпеку для власного життя, здоров'я, честі та гідності, тобто всього того, що згідно зі ст.3 Конституції України визнається в Україні найвищою соціальною цінністю."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення

Адвокат також зазначає, що ті ж висновки простежуються на facebook-сторінці судді, і додає до поста скриншоти.





"Але то фігня. Бо він не лише стібеться, але й реально виправдав сепаратиста, якого він судив за посягання на територіальну цілісність, викривлюючи показання свідків. Це встановив апеляційний суд, скасувавши виправдувальний вирок. Громадська рада доброчесності затвердила негативний висновок щодо цього судді (хоча колишній член Леонід Маслов, який воював, пропонував інше). Тепер слово за Вищою кваліфкомісією", - упевнений Маселко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одеський суд заборонив 8 членам ВККСУ проводити оцінювання, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Дані про виправдувальний вирок сепаратистові: "02.08.2016 суддя у складі колегії суддів (Л. Грибанова, А. Березін, В. Фастовець) ухвалив виправдувальний вирок щодо особи, яка обвинувачується в навмисному скоєнні публічних закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ст.110 ч.1 КК України), а також сприяння діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ст.258-3 ч.1 КК України).

Суд апеляційної інстанції скасував цей вирок, зокрема, з огляду на таке: "Суд першої інстанції неповно привів і частково викривив у вироку показання свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не вказавши певні відомості, зазначені цими свідками, які можуть свідчити про винність Особи_2 в скоєнні кримінальних злочинів, не дав належної оцінки показанням зазначених осіб щодо підтвердження вини Особи_2".





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Свято портновщини у судовій реформі": ідея очищення судів ніяк не торкнулася родичів Портнова, - адвокат Маселко