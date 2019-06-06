Ворог за добу 12 разів атакував позиції ОС на Донбасі: один український воїн загинув, ще одного поранено, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- тричі поблизу села Водяне - з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Богданівка - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Новотроїцьке - зі станкових протитанкових гранатометів;

- у районі населеного пункту Пищевик - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів;

- у районі населеного пункту Новогригорівка - з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:

- поблизу населеного пункту Старий Айдар - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- у районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 82 мм;

- двічі поблизу населеного пункту Золоте - з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один український захисник дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох - поранено.

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Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- поблизу села Павлопіль - з озброєння бойових машин піхоти;

- у районі села Водяне - зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться в повідомленні прес-центру ОС.