Холодницький: У мене є побоювання, що Антикорупційний суд може не розпочати свою роботу вчасно

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Скажу відверто... у мене є побоювання, що в силу відсутності нормального приміщення, нормальних засобів для існування, цей суд може не розпочати свою роботу вчасно. Враховуючи літо, передвиборчі перегони, в мене є такі побоювання. Людина, яка стикалась із запуском роботи новостворених антикорупційних органів, я розумію, що юридично всі питання врегульовані для початку роботи цього суду, але є питання матеріально-технічного характеру, які досі залишаються дуже відкритими. Мені як прокурору важливо, щоб цей суд почав роботу не тільки 5 вересня, як вони задекларували, а я б хотів, щоб він швидше почав роботу", - сказав Холодницький.

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Нагадаємо, 7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 із 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.