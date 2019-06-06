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06.06.19 08:08

Убивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний

Слідчі не звернулися до суду з клопотанням про примусове проведення експертизи на алкоголь і наявність слідів пороху на тілах поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, оскільки це був вихідний (субота 1 червня) і вони вирішили, що суд не працює.

Убивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це заявив керівник регіонального управління Держбюро розслідувань Руслан Марчук.

Зазначимо, що підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько відмовилися свідчити і проходити тести на алкоголь та сліди пороху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведено 3 слідчі експерименти, допитано свідків, призначено експертизи. Сподіваюся, справа піде в суд через 6 місяців, - Труба про розслідування вбивства Кирила Тлявова

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

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