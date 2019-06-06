Немає грошей - немає допомоги: в ІС розповіли про критичну ситуацію з медициною на окупованій Луганщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті групи "Інформаційний спротив".

Це ще погіршило якість і рівень обслуговування місцевого населення.

Найбільше нестача персоналу та ліків вплинула на комплектування машин швидкої допомоги ліками та медичними спеціалістами (замість кваліфікованих кадрів на виклики виїжджають фельдшери та медичні працівники середньої ланки).

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Під час діагностування будь-якої хвороби бригада складає перелік препаратів, які необхідно придбати пацієнтам або їхнім родичам в аптеках для продовження лікування. У разі відсутності можливостей придбати ліки бригада відмовляє у наданні медичних послуг.