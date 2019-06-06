Євросоюз чекає від Росії негайного звільнення 24 українських моряків, - Могеріні

Про це йдеться в інформації, яку пізно ввечері поширила прес-служба Служби зовнішніх дій ЄС, за підсумками зустрічі Високого представника ЄС Федеріки Могеріні та Президента України Володимира Зеленського в середу, 5 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Федеріка Могеріні наголосила, що Європейський Союз готовий підтримати виконання Мінських домовленостей усіма доступними способами. Це може охоплювати допомогу ЄС на підтримку цілей, заявлених Президентом Зеленським, щодо інклюзивного підходу до громадян, які проживають у районах Східної України поза контролем уряду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, Високий представник ЄС висловила незмінну підтримку ЄС Україні в її демократичних перетвореннях.

Високий представник ЄС та Президент України обговорили можливі шляхи до повного виконання Мінських домовленостей усіма сторонами, зробивши наголос на відповідальності Росії у цьому сенсі. Вони заявили про несприйняття російського указу, який передбачає спрощену процедуру подання на російське громадянство для людей, які постійно проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також перебували на Кримському півострові до 2014 року.

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Могеріні також підтвердила соціально-економічну підтримку ЄС регіону Азовського моря, де, як очікується, відбудуться додаткові заходи за підтримки ЄС уже цього літа.

"Європейський Союз продовжує чекати, що Росія негайно звільнить 24 українських військовослужбовців та поверне Україні три захоплені кораблі", - йдеться в документі.

Високий Представник ЄС та Президент України також обговорили необхідність продовження процесу реформ в Україні на користь громадян України та в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зазначається, що ця угода є найбільш всеохоплюючою серед угод, які Євросоюз уклав з третіми країнами.

Сторони заявили про намір продовжити обговорення цих тем та спільну роботу на наступному саміті ЄС-Україна, який відбудеться 8 липня в Києві.