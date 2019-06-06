Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала волонтер, керівник "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ.

"Кучма запропонував прекрасний новий спосіб припинити війну - не відповідати, коли по нас стріляють. Але спершу треба перевірити ефективність. Є надійний спосіб. Виставляємо Кучму на першу лінію, коли росіяни стріляють, даємо в руки калаш. Якщо не буде відстрілюватись – значить, годний метод, берем", - запропонувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.