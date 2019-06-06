Керівництво СБУ приховує декларації з метою уникнення покарання за брехню в них, - Шабунін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Центру Протидії Корупції Віталій Шабунін.

"Допоможіть вирішити адвокаційну задачу. Ціль: Добитися оприлюднення електронних декларацій керівництва СБУ, які останнє незаконно приховує http://bit.ly/2JYnVzj. Як і більшість своїх адвокаційних кампаній, ми почали з позитивної комунікації: публічно (і не публічно) передали Івану Баканову юридичне обґрунтування, чому він зобов'язаний оприлюднити декларацію керівництва СБУ (в першу чергу власну).

У відповідь Іван Баканов сказав журналістам відверту неправду: "Відповідно до закону, я не маю подавати свою декларацію" http://bit.ly/2K0MX0U.

Неправда - має. Мене переконували, що він, Баканов, хороший юрист. Якщо це так, то журналістам він свідомо брехав. По-іншому таку відповідь я пояснити не можу", - написав він.

За словами Шабуніна, в офіційній відповіді з відмовою СБУ посилається на ст.. 52(1) ЗУ "Про запобігання корупції", яка передбачає "окремий порядок контролю осіб, які обіймають посади в органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність".

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"Пане Іване, соромлюся запитати, а ви особисто вже почали здійснювати оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність? Це в рамках цієї діяльності ви роздаєте коментарі журналістам і публічні заходи відвідуєте? Оперативна діяльність зовсім інший має вигляд", - зазначив він.

Як повідомив Шабунін, ще Баканов сказав: "... у Службі безпеки працюють люди, які безпосередньо стикаються з ворогом кожного дня. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то вони можуть поставити під загрозу життя своїх близьких, бо люди будуть знати, де розташоване їхнє майно, які їхні родичі".

"Сам Баканов "стикається з ворогом кожного дня" хіба в рамках "оперативної діяльності", описаної вище. Але навіть якби стикався, то в усіх оприлюднених деклараціях приховується інформацію про місце розташування майна.

Ця інформація є у відкритих реєстрах і подивитися її можна прямо зараз. Потрібно знати лише ім'я і прізвище, наприклад "Іван Баканов". Тож декларації керівництво СБУ приховує лише з метою уникнення покарання за брехню в них. Маніпуляція безпекою родин справжніх оперативників - просто огидна. Видаючи такі безглузді аргументи, Баканов демонструє (в першу чергу колегам з-за кордону) не лише некомпетентність, а й ознаки маніпулювання ним підлеглими. Що, погодьтеся, для керівника спецслужби неприпустимо.

Питання: Як нам продовжити цю адвокаційну кампанію? Перевести її у формат, якою вона була за попереднього "таємного оперативника" Демчини? Далі залишатися в полі лише юридичних дискусій з СБУ?

"Нам очень важно доверие гражданского общества, международных партнеров и обратная связь...", - сказав Баканов. Шановний очільник СБУ, цей пост, у тому числі, зворотній зв'язок, про який ви просите. Довіра значної частини "гражданского общества, международных партнеров" залежить від рішення Баканова щодо цього питання. У тому числі через упоротість його попередників у цьому питанні, довіра до СБУ пробила дно", - підсумував Шабунін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 травня призначив першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Івана Баканова.

Пізніше він повідомив, що глава держави поставив чітке завдання - зруйнувати корупційну піраміду та припинити побори з бізнесу.



