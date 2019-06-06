Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки, - В'ятрович про пропозицію Кучми

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", - написав В'ятрович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Він також нагадав, що сьогодні 75-та річниця висадки союзних військ у Нормандії, і наголосив, що "переможці стріляли не тільки у відповідь".

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував при складанні угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші, треба внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.



