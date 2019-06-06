Незаконний продаж бурштинової ділянки: "Геологія України" вимагає від НАБУ та ГПУ притягнути до відповідальності ексглаву Держгеонадр Кирилюка. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ГО "Геологія України" у Facebook.

ГО "Геологія України" звернулася до ГПУ та НАБУ з вимогою розслідувати незаконний продаж на електронному аукціоні 22 квітня 2019 року спецдозволу на право користування надрами ділянки Семенівська, розташованої в Олевському районі Житомирської області.

"Йдеться про бурштинову ділянку надр. Справа в тому, що Державна служба геології та надр України отримала відмову Міністерства екології та природних ресурсів України щодо продажу бурштинової ділянки, але попри це, все одно виставила її на електронні торги та продала компанії, яка в останню хвилину торгів зареєструвалася і запропонувала ціну рівно на одну гривню більшу, ніж інша компанія. Це викликає серйозні сумніви щодо легітимності й непричетності голови ДГС Олега Кирилюка до організації торгів за власним сценарієм. Це по-перше!

По-друге, у відповідь на наш запит Мінприроди повідомило, що листом №5/4-11/1330-19 від 04.02.2019 року ними було подано пропозицію щодо "неможливості надрокористування на ділянці "Семенівська" з такої причини:

реалізація діяльності з надрокористування не відповідатиме статтям 80,87,89 Водного кодексу України в частині обмеженого режиму господарської діяльності на територіях прибережних захисних смуг, водоохоронних зон водних об’єктів, а також басейнів малих річок.

Звертаємо Вашу увагу на те, що пропозиції було надіслано 4 лютого 2019 року. У Мінприроди було 15 днів для надання відповіді, аби висловити свою експертну позицію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На першому відкритому аукціоні Держгеонадр ціна окремих газових ділянок зросла на 430%

Водночас Держгеонадра у своїй відповіді на наш запит повідомляє про те, що від Мінприроди надійшли пропозиції аж 5 березня 2019 року, а тому не були враховані під час підготовки документів до аукціону щодо ділянки Семенівська. Так, рішення про проведення аукціону було ухвалено 27.02.2019 року наказом №30.

"У таких діях однозначно спостерігаються підтасування документів, щоб все-таки спеціальний дозвіл на користування надрами ділянки Семенівської виставити на аукціон.

Так, лист був навмисно притриманий посадовими особами Держгеонадр для неврахування пропозицій Мінприроди під час підготовки документів на аукціон. Станом на сьогодні Держгеонадра посилаються на мовчазну згоду Мінприроди, хоча фактично такої згоди нема і лист по місту Києву не може надсилатися більше місяця. Хто ж бреше - Мінприроди чи Держгеонадра, доведеться дослідити правоохоронним органам, зокрема НАБУ.

Бо однозначно посадовими особами було вчинено протиправні дії, які мають бути встановлені та підтверджені правоохоронними органами, а разом з тим - винні мусять бути притягнуті до відповідальності. Тим паче, що наразі Олег Кирилюк разом зі своїм куратором Володимиром Гройсманом та Максимом Мартинюком готуються до парламентських виборів. Колишній очільник ДГС склав свої повноваження відразу після оголошення рішення експрем’єр-міністра піти у відставку.

Медіа давно відомо про одіозність Олега Кирилюка, його корупційні зв’язки з російським олігархом Павлом Фуксом, зокрема й скандальна історія з продажем 19 нафтогазових спецдозволів "Голден Деррік", яка фактично обікрала державу та поставила у залежність від групи олігархів на чолі з Фуксом. Перелік правопорушень Олега Кирилюка можна продовжувати. Їх деталі давно відомі ЗМІ, але чомусь правоохоронні органи тільки роблять вигляд, що реагують на них відповідно до закону, а потім навмисно затягують справи.

⠀

ГО "Геологія України" вимагає від НАБУ, Генеральної прокуратури України розслідувати справу та притягнути до відповідальності винних!!!" - йдеться в повідомленні.















