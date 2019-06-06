Рада ухвалила закон про ТСК, який передбачає процедуру імпічменту. ВIДЕО (оновлено)

За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Закон про ТСК також прописує процедуру імпічменту.

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Закон визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій, спеціальної тимчасової слідчої комісії і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їхні повноваження та організаційні засади діяльності.

Відповідно до Закону, "тимчасова слідча комісія Верховної Ради України - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, який формується з числа народних депутатів України, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України - колегіальний тимчасовий орган Верховної Ради України, який формується з числа народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладеного в підписаному більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Слідчі комісії, спеціальна слідча комісія і спеціальні комісії підзвітні Верховній Раді України.

Законом встановлено, що слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніше ніж через шість місяців з дня її утворення, подає Верховній Раді України письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею пропозиції щодо проєктів актів Верховної Ради України, висновки, пропозиції та інші матеріали, які надаються народним депутатам України для ознайомлення.

Спеціальна слідча комісія у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніше ніж через два місяці з дня її утворення, подає Верховній Раді України висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Термін звіту слідчої комісії і спеціальної комісії визначається Верховною Радою України в постанові про утворення відповідної комісії.

Після обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України результатів роботи слідчої комісії, спеціальної комісії Верховна Рада України ухвалює рішення про завершення роботи відповідної комісії або доручає їй продовжити роботу і визначає для цього термін наступного звіту.

Відповідно до закону, термін повноважень слідчої комісії і спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.

Підставами для утворення слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань, що становлять суспільний інтерес.

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Слідча комісія не може утворюватися з питань:

1) здійснення правосуддя судом;

2) встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні кримінального правопорушення;

3) які є предметом діяльності створеної Верховною Радою України іншої слідчої комісії.

Законом визначено повноваження слідчої комісії, її права і обов'язки, встановлено ​​відповідальність за невиконання цього закону.