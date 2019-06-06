Харківські школярі в день еколога співали разом зі "співочими терасами"

Школа, відома своїми екологічними ініціативами та проектами, відправила вихованців на екскурсію в один з найдавніших дендропарків України. Поїздку організували за підтримки Державної екологічної інспекції в Харківській області.

"День еколога є важливою датою, яка має постійно нагадувати кожному жителю області про значний природний потенціал Харківщини, - пояснює свою участь у проекті керівник Державної екологічної інспекції в Харківській області Євген Оберемок. - Дуже важливо ще зі шкільної лави наочно побачити, якими природними багатствами володіє наша область, і почати розвивати власну екологічну культуру".

У Краснокутському дендропарку можна побачити не лише рослини, звичні для Слобожанщини, а й екзотичні види, як, наприклад, лотоси, ліани, канадську ялину, барбарис, китайський ясен, віргінські ялівці, корабельне, олівцеве та навіть оцтове дерево. Найстарішим "жителем" серед них є сріблястий клен, який висадили на Харківщині канадці ще в 1805 році, незабаром після заснування парку І.Н.Каразіним - братом Василя Каразіна, засновника Харківського національного університету.

"Тут дуже красиво. Діти слухали лекцію, фотографувалися, дізнавалися різні легенди і факти, - розповідає про поїздку вчителька біології школи №122 Лариса Олійник. - А ще, звичайно побігали досхочу". За словами педагога, школа послідовно виховує в дітях екологічну свідомість, звичку примножувати природні скарби. Наприклад, цього року школярі власноруч посадили 50 туй, ялівці, спіреї, айстри.

Про поїздку з вдячністю розповідає учень 8-Б класу Вадим Алексєєнко: "Я дуже люблю подорожувати, а тут ми не тільки розважалися, а й побували на дивовижних "Співочих терасах". Співочі тераси - архітектурний пам'ятник у селі Городнє Краснокутского району. Це фруктовий сад у формі амфітеатру, побудований наприкінці XIX століття на замовлення підприємця Павла Харитоненка. Зараз дерева тут не ростуть, а дренажними трубами, які мали зрошувати тропічні рослини, дме вітер. Саме тому вони "співають".

"Мені найбільше сподобалося співати з ними пісні, - каже Поліна Меняйло із 4 класу. - Я б сюди із задоволенням приїхала ще з батьками".

Поїздка завершилася солодким пікніком, спортивними іграми на свіжому повітрі та врученням на пам'ять вихованцям школи символічних подарунків.

Довідка.

15 грудня 1972 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 5 червня Всесвітнім днем ​​навколишнього середовища (Днем еколога). Нагадаємо, що природно-заповідний фонд Харківської області налічує 246 заповідних територій та об'єктів, серед яких: національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, численні заказники, заповідні урочища та пам'ятки природи.