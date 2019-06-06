Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.06.19 11:43

Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь

Один з екслідерів "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента Володимира Зеленського не віддавати наказ українським військовим не відповідати на обстріл ворога на Донбасі.

Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь

Про це він написав у себе в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (Кучма, Зеленський. - Ред.), звичайно, люди цивільні, і не знають, що життя військовослужбовців чітко регламентоване Конституцією і Статутами Збройних Сил України. А там, у цих Законах, є деякі пункти, що зобов’язують людей зі зброєю захищати свою Батьківщину всіма доступними методами і засобами, відкривати вогонь у відповідь і не виконувати злочинних наказів...

Тому, я звертаюсь до Президента і Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського з проханням не робити невиважених кроків і не віддавати незаконних наказів, які все одно не будуть виконуватися", - зазначив Ярош.

Дивіться також: Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій. ВIДЕО

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Леонід Кучма на переговорах у Мінську запропонував під час складання угоди про введення в районі бойових дій на Донбасі режиму тиші внести пункт, що забороняє ведення вогню у відповідь.

"Це принципово. Оскільки жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом маємо показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, що не стріляти у відповідь, також необхідна заборона на обстріл цивільних об'єктів - шкіл, дитячих садків. До 19 червня група має розробити пропозиції. Ми маємо 19-го їх затвердити", - наведено слова Кучми на сайті президента України.

Також читайте: Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Прошу Зеленського не віддавати незаконних наказів, які все одно не виконуватимуться, - Ярош щодо пропозиції Кучми не стріляти у відповідь 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100