8 червня відбудеться Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей, - Турчинов

Про це Олександр Турчинов написав у своєму блозі на фейсбуці.

За його словами, Україна посідає одне з перших місць у рейтингах країн з найстрімкішим скороченням працездатного населення та старіння. "Стрімке зростання смертності та зниження народжуваності, міграційні хвилі, що вимивають з країни величезні трудові та інтелектуальні ресурси, - це вже не демографічна криза, це демографічна катастрофа!" - зазначив Турчинов.

На його думку, в цих умовах державним пріоритетом має стати створення умов для повноцінного існування та захисту сім’ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей. "Необхідно значно посилити державні програми, скеровані на підтримку молодих сімей, допомогу при народженні та вихованні дітей", - сказав Турчинов.

Він повідомив, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій ініціювала Всеукраїнську ходу на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей. Вона відбудеться в суботу, 8 червня.









"Приходьте родинами! Збір о 10:00 в парку Шевченка, а об 11:00 хода рушить до площі Конституції", - написав Олександр Турчинов, додавши, що центром нашої столиці разом пройдуть тисячі українських сімей.

"Окремо запрошую представників ЗМІ. Чомусь подібні заходи, які підтримують мільйони українців, часто ігноруються багатьма ЗМІ, в той час, як проведення ЛГБТ-спільнотою своїх "прайдів" збирає таку кількість журналістів, чисельність яких подекуди перевищує купку учасників гейпарадів", - сказав він.

"Без сім’ї не буде України! Тому давайте разом підтримаємо і захистимо наше майбутнє!" - резюмував Олександр Турчинов.